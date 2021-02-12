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12.02.2021 02:55
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" возобновил продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока

Текст: Ольга Игнатова
Продажу субсидируемых билетов на рейсы с Дальнего Востока в Москву возобновил "Аэрофлот". Об этом говорится в распространенном компанией сообщении.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Отмечается, что открыта продажа билетов по программе субсидированных перевозок для жителей ДФО. Льготный билет стоит 10200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы. И это дешевле действующих "плоских" тарифов.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Приобрести такой билет может любой житель Дальнего Востока. Главное иметь постоянную прописку в регионе. Для того, чтобы оформить билет, необходимо предоставить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства: для взрослого человека это паспорт гражданина РФ, для ребенка до 14 лет - свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме №8. Улететь в Москву по субсидируемым билетам можно из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана.

Билеты по субсидируемым тарифам можно забронировать на сайте "Аэрофлота" (при оформлении нужно загрузить сканы или фото документа), в офисах собственных продаж и уполномоченных агентствах. Еще один вариант - обратиться в круглосуточный контакт-центр авиакомпании по телефону 8 800 444 5555 (звонок бесплатный), для звонков с мобильных телефонов: *555 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что правительство дополнительно выделило пять миллиардов рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот" ДФО

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