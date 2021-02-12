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12.02.2021 11:53
Рубрика: Общество

В мэрии Дзержинска пообещали выяснить, откуда взялись синие собаки

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: https://vk.com/bez_cenznn Фото: https://vk.com/bez_cenznn
Фото: https://vk.com/bez_cenznn

Глава администрации Дзержинска Иван Носков прокомментировал нашумевшую историю с собаками синего цвета, которые были замечены накануне на территории промзоны города. Фотографии животных опубликовали в соцсетях.

Фото: iStock
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Мэр написал на своей странице в Instagram, что руководитель зоозащитной организации Владимир Гройсман не видит причин для беспокойства о состоянии собак: более точную информацию ветеринары сообщат после обследования.

- По моему поручению с руководством предприятия "Оргстекло" договорились о допуске ветеринаров на территорию предприятия. Версия о "выбросах", из-за которых шерсть животных приобрела голубой цвет, не состоятельна. О результатах обследования сообщу. Если есть люди, которые умышленно нанесли вред собакам, - к ним будут приняты установленные законом меры. Убедительно прошу искусственно не создавать нелепую панику и тем более не поддаваться на провокации, - подчеркнул Иван Носков.

Напомним, химик Елена Харитонова в разговоре с "РГ" предположила, что собаки могли испачкаться в остатках сульфата меди, более известного как медный купорос, или хлорида кобальта. Первый используется в сельском хозяйстве, токсичность его для теплокровных животных не слишком высока. Второй применяется в метеорологии и в ряде производств, в больших концентрациях он токсичен.

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