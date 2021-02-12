В России впервые дошло до суда дело о нападении бродячих собак

В России впервые предстанет перед судом чиновник, обвиняемый в халатности по уголовному делу о нападении бродячих собак.

СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия завершил расследование уголовного дела против 42-летнего бывшего руководителя МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Красноярска Евгения Петрюка. В обязанности этой организации входит заключение контрактов на отлов бездомных животных.

По версии следствия, недобросовестное и небрежное отношение обвиняемого к своей работе привела к бесконтрольному росту численности бродячих собак в Красноярске, которые стали нападать на горожан. За неполные полгода - с октября 2019-го по февраль 2020-го - бездомные псы сильно покусали двух человек, в том числе четырехлетнего мальчика, а насмерть загрызли четырех человек. В городе вводился режим ЧС биолого-социального характера.

"Преступная халатность обвиняемого повлекла существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства", - подчеркивается в сообщении регионального СКР.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожность смерть двух и более лиц). В ближайшее время оно будет передано в суд.