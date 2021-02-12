Во Владикавказе под завалами рухнувшего магазина могут быть люди

Несколько человек могут находиться под завалами магазина во Владикавказе, который сегодня утром взорвался и рухнул. Как сообщил "РГ" источник в Минздраве региона, на месте работают бригады "скорой" и реанимация, но пока из-под завалов никого не извлекли.

- По нашим данным еще никого не достали. Машины на месте, ждут. Идет разбор завалов сотрудниками МЧС, - отметил собеседник.

По данным другого источника, в трехэтажном здании была круглосуточная охрана, внутри находился сотрудник. Также на месте уже могли быть работники магазина, который открывается в 9.00. Сообщение о взрыве поступило в ГУ МЧС Северной Осетии в 7.24.

Как сообщалось ранее, на улице Алихана Гагкаева 1А произошел мощный взрыв. Здание полностью уничтожено. На месте работают спасатели, правоохранители и медики. Причины пока неизвестны, однако, по предварительной информации, мог взорваться бытовой газ.