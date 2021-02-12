Драка с участием Владимира Епифанцева попала на видео

Записи с камер видеонаблюдения в петербургском баре на улице Марата, где произошла драка с участием известного актера Владимира Епифанцева, попали в Сеть. На кадрах, опубликованных "Известиями", видно, что актер дерется уверенно и умело.

Поначалу артист толкает женщину, с большой вероятностью ту саму, что несколькими минутами ранее разбила о голову актрисы Анастасии Веденской пивной стакан. Епифанцев вступился за бывшую супругу, а затем схлестнулся с еще одним участником посиделок.

На кадрах видно, что Владимир Епифанцев почему-то ходит босиком по бару. К слову, без обуви из помещения актера выводили прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны.

Сам Епифанцев на следующий день назвал драку в баре "чудовищным конфликтом с самим собой" и признался, что ему мерзко. Это чувство, по словам зведы, он испытывает из-за реакции поклонников, которые оценили его навыки борца.

К слову, творческая интеллигенция собралась в петербургском баре после презентации картины "Дочь тьмы".