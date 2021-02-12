Похищенные из петербургского НИИ ценные черепа зверей нашли у школьника

В Петербурге раскрыто дело о краже 50 черепов редких животных из Зоологического института РАН.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержан мужчина, утверждающий, что продал черепа школьнику. Задержанный работает плотником, ранее имел конфликты с законом, был изобличен в краже.

В квартире у школьника, про которого говорил плотник, найдены 28 из 50 украденных черепов. Где остальные, сейчас выясняется. Также полицейские выясняют, зачем школьнику черепа леопардов, орангутангов, ленивцев и золотых кошек.

Еще один вопрос - сколько десятиклассник заплатил за сделку. Дело в том, что по самым скромным оценкам, стоимость украденных черепов составляет около 3,5 миллионов рублей.