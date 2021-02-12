Житель Ленобласти арестован за убийство и расчленение работницы банка

Всеволожский районный суд арестовал 64-летнего жителя Мурино, которого подозревают в убийстве и расчленении 37-летней женщины, работницы банка.

Как сообщает СК по Ленинградской области, ходатайство о заключении под страду подала сторона следствия. Преступление, в котором подозревают мужчину, относится к особо тяжким. Сам подозреваемый не отрицает свою причастность.

Напомним, несколько дней назад на автодороге Петербург - Матокса были обнаружены пакеты с частями женского тела. Личность погибшей установили быстро - 37-летняя работница банка. Ее уже активно искали родственники и волонтеры. Убийство, по предварительным данным, к профессиональной деятельности женщины отношения не имеет.

Установлено, что женщина пришла в гости к жителю Мурино в частный дом, затем они поссорились. Мужчина утверждает, что ударил ее кулаком, от удара женщина упала, ударилась головой о кафельный пол и скончалась. Сейчас эта версия проверяется, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сам же мужчина вместо того, чтобы вызвать "скорую" и полицию разрубил тело гостьи топором и спрятал в лесу.