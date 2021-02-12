В ФЦП заложили 3,5 миллиарда рублей на опреснительные станции в Крыму

Строительство двух опреснительных станций включено в продленную редакцию Федеральной целевой программы развития РК и Севастополя. Об этом заявил руководитель Дирекции по управлению ФЦП развития РК и Севастополя Андрей Никитченко.

В Севастополе на возведение станции в ФЦП предусмотрена сумма 1,5 миллиарда рублей, в РК - 2,05 миллиарда. Первая будет введена в эксплуатацию в 2022 году, а вторая - в 2023-м. Окончательное решение о месте строительства опреснителя в РК примет в ближайшее время Совет министров Крыма, но еще в декабре глава РК Сергей Аксенов заявил о возведении станции в Ялте. А в Севастополе она скорее всего появится в районе КОС "Южные".

- В РК и Севастополе будет использоваться одна и та же технология обратного осмоса для опреснения воды, - уточнил Андрей Никитченко. - Логика включения опреснителей в Крыму и Севастополе в ФЦП в том, что засушливые годы повторяются периодически, и в такие периоды подобные технологии необходимы. И чтобы создать схему водообеспечения полуострова - а мы смотрим на Севастополь и Крым в совокупности - необходимо рационально использовать существующие источники, устранять потери в сетях водоснабжения и работать над дополнительными источниками. А это как раз опреснители и дополнительные водозаборы в случае их необходимости. В многоводные годы необходимости в опреснителях не будет, и я думаю, что при проектировании станций это требование будет учитываться: они рассматриваются как резервный источник, который можно включать по мере необходимости.

По словам Никитченко, в продленную ФЦП, помимо опреснителей, в Севастополе включены еще 29 объектов водоснабжения и водоотведения, а Республике Крым - 72.

- Это и водоводы, и канализационно-очистные сооружения, и глубоководные выпуски в море, - уточнил он. - И у меня нет никакого сомнения в том, что проблема водообеспечения полуострова будет решена точно так же, как была решена в свое время проблема энергообеспечения и транспортной логистики.

Напомним, правительство РФ продлило до 2025 года Федеральную целевую программу развития Республики Крым и Севастополя, увеличив ее финансирование в общей сложности до 1 триллиона 370 миллиардов рублей. Из этой суммы более 770 миллиардов уже освоено, начиная с 2015 года.

В ФЦП сейчас значится 977 объектов, из которых к началу 2021 года завершено 399.