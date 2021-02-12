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12.02.2021 10:05
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили отказ США признавать Крым российским

Текст: Илья Изотов
Россиянам и жителям полуострова абсолютно безразличен отказ США признавать Крым российским. Но нынешние руководители США слишком самоуверенны, заявляя о вечных санкциях за возвращение Крыма в состав России. Об этом "РГ" заявил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Представитель США в ООН Родни Хантер заявил, что Штаты никогда не признают "попытку России аннексировать Крым", а все введенные из-за статуса полуострова санкции продолжат действовать до тех пор, пока Москва не пересмотрит свою политику в отношении Украины.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Никогда не говори никогда. Это высказывание Хантера ярко характеризует уровень дипломатической мысли в современных Соединенных Штатах. Они наверное думают, что будут вечно доминировать в мире. Но они плохо знают историю или забыли, что государства-империи и государства-гегемоны, государства, которых все боялись, проходят определенные этапы развития, и некоторые из них вообще уходят в небытие. Так что не надо думать, что они первые, и первыми они будут вечно.

Как считает Сергей Цеков, выступая с жесткими и бескомпромиссными заявлениями о Крыме, нынешний американский истеблишмент игнорирует многие нормы и положения международного права. А о территориальной целостности отдельных государств и незыблемости границ вспоминают, лишь когда это им выгодно.

- Когда им было выгодно, они признали Косово, потому что в тот момент они посчитали это целесообразным, - напомнил Цеков. - Но в случае с Крымом они не признают очевидную составляющую международного права - право на самоопределение. Но нам, крымчанам, как и всем гражданам Российской Федерации, в нынешней международной ситуации их мнение не особо волнует. У нас совершенно иное представление о том, как в ближайшем будущем будут проходить международные процессы, и мы уверены, что влияние США на них будет снижаться.

Цеков призвал нынешних руководителей США не делать заявления от имени следующих поколений американских политиков, которые придут к власти в будущем и будут вынуждены считаться с новыми мировыми реалиями.

- Мы как раз уверены, что пройдет время, большое или малое, и они признают Крым российским - куда они денутся, - заявил Цеков. - Потому что мы-то знаем, что никогда не произойдет возврат Крыма в состав Украины. Это никогда не допустит Россия и никогда не допустят крымчане. Крымчане вообще не представляют себе жизнь или возвращение в Украину, как и никогда не понимали причин передачи полуострова в 1954 году.

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