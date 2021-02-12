На Урале попал в ДТП автобус со школьниками

В Челябинской области произошла авария с участием школьного автобуса, в котором находились 13 детей. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

- Сегодня около 07.30 утра школьный автобус перевозил детей из поселка Полянный в поселок Солнечный, - рассказала представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - На автодороге Долгодеревенское-Вахрушево, его водитель, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущественное право движения. В момент аварии в автобусе находились 13 несовершеннолетних. Дети осмотрены, отправлены в школу, по предварительным данным пострадавших нет.

В отношении водителя автобуса составлен административный протокол по статье о невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Прокуратурой организована проверка соблюдения требований безопасности при осуществлении школьных перевозок.