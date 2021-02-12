В Кургане начался суд над бывшим замгубернатора по делу о коррупции

Курганский городской суд приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела в отношении трех бывших высокопоставленных руководителей области и Шадринского района, которых обвиняют в коррупции и причинении крупного ущерба бюджетам в размере 26,9 миллиона рублей. Адвокаты главного фигуранта требуют вызвать в суд для дачи показаний губернатора региона.

На скамье подсудимых - бывший первый заместитель губернатора Курганской области - директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин, бывший глава Шадринского района Владимир Осокин и его заместитель Вячеслав Рознин. Всем троим вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия (статья 285, часть 3 УК РФ).

Гособвинение полагает, что именно из-за этих людей в селе Верхозино до сих пор нет водопровода, а в селе Мальцево не сдана площадка под компактную жилищную застройку. Эти объекты проходили по госпрограммам развития села и должны быть введены в эксплуатацию еще в 2018 году. Стоимость водопровода по муниципальному контракту с подрядчиком составляла более 43 миллионов, а площадки под жилищную застройку - свыше 151 миллиона рублей. По документам деньги полностью освоены и все объекты сданы, на самом же деле строительство не завершено, ревизоры не досчитались почти 27 миллионов рублей. Из-за того, что объекты не были сданы в срок, департаменту АПК пришлось вернуть в федеральный бюджет более 5,2 миллиона рублей.

По мнению обвинения, главным организатором создания видимости освоения бюджетных средств является Сергей Пугин: он склонил главу Шадринского района и его заместителя подписать фиктивные акты выполненных работ. При этом рассчитывал таким образом избежать наказания за срыв госпрограммы, а также повысить свой авторитет грамотного и эффективного управленца в глазах руководства Министерства сельского хозяйства РФ и своих подчиненных.

Кроме того, Пугина обвиняют в том, что он оказывал покровительство подрядчику и брал от него взятки - не менее 700 тысяч рублей. Правда, сам бывший чиновник назвал это обвинение "оголтелым враньем" и "крайне возмутительным фактом", основанным на показаниях одного человека, к тому же ранее судимого за мошенничество. Ни с одним эпизодом инкриминируемых ему преступлений он не согласился, подчеркнув, что для их совершений у него не было никакого мотива. Ни один документ о сдаче объекта он не подписывал. За ходом строительства должна была следить нанятая организация строительного контроля, которая является стороной муниципальных контрактов. По идее, именно она не должна была допустить подписания акта невыполненных работ, но этой организации среди участников процесса в зале суда не оказалось.

Защитники Пугина заявили ходатайство вызвать в суд для дачи показаний губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Как пояснила адвокат Олеся Бортникова, в материалах дела есть письма в адрес президента РФ, подписанные непосредственно Шумковым и Пугиным, об исполнении поручения главы государства в отношении водопровода в селе Верхозино. Требуется комментарий губернатора.

Владимир Осокин не стал пока высказываться по предъявленному к нему обвинению, сообщил, что свою позицию огласит в конце судебных разбирательств. А вот его бывший заместитель Рознин полностью согласился с обвинением и готов давать показания после заслушивания потерпевших и свидетелей.

Кстати, Осокин и Рознин находятся под домашним арестом, а Пугин с момента его задержания в апреле 2020 года - в СИЗО. По ходатайству обвинения, 11 февраля суд продлил ему срок содержания под стражей еще на шесть месяцев - до июля. Потерпевшими по делу признаны департамент АПК Курганской области и администрация Шадринского района. В деле 28 томов, более 60 свидетелей.