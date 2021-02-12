"Роскосмос" рассекретил документы к юбилею первой мягкой посадки на Луну

Архивные документы о первой посадке на Луну

Первые советские "лунники", созданные под руководством С.П. Королева в ОКБ-1, вывели Советский Союз в лидеры освоения ближнего космоса: станция "Луна-1" (Е-1) стала первым искусственным спутником Солнца, "Луна-2" (Е-1А) первой достигла поверхности иного небесного тела, а "Луна-3" (Е-2А) впервые позволила получить изображения обратной стороны Селены.

С.П. Королев уже в конце 1959 года предложил проект выполнения мягкой посадки на Луну. Поддержанный руководством СССР, дерзкий план был реализован в программе создания автоматических лунных станций типа Е-6.

"Роскосмос" представил интереснейший документ - протокол совещания по физическим условиям на поверхности Луны при Междуведомственном научно-техническом совете по космическим исследованиям при АН СССР, которое состоялось 23 января 1963 года. Он подтверждает, что основной задачей программы Е-6 была подготовка советской пилотируемой экспедиции на Луну. Об этом говорит повестка дня: обсуждение "физических условий на поверхности Луны, применительно к конструкции скафандра космонавта для выхода на поверхность Луны, а также физических условий, которые необходимо учитывать при проектировании космических кораблей, предназначенных для посадки на Луну".

Основным научным прибором, который планировалось доставить на Луну, была панорамная телевизионная камера. Кроме того, на борту станции находились приборы для регистрации космического излучения.

Однако летные испытания станций Е-6 шли с трудностями. Из одиннадцати, запущенных с января 1963 года по декабрь 1965 года, ни одна не имела полного успеха, хотя достичь цели и разбиться о поверхность спутника Земли смогли станции "Луна-5", "Луна-7" и "Луна-8". Выявив и проанализировав ошибки, специалисты ОКБ-1 к весне 1965 года подготовили модернизированный проект станции Е-6М.

Интереснейшую информацию содержат документы, раскрывающие сложные, подчас драматические ситуации, связанные с разработкой, созданием и испытанием ракетно-космической техники.

Вот шифртелеграмма № 100109/ш от 4 января 1963 года С.П. Королева, Г.А. Тюлина и А.Г. Захарова, направленная в адрес председателя Совета министров СССР Н.С. Хрущева, о неудачной попытке запуска к Луне первой станции серии Е-6 с указанием первичной причины невыполнения задачи пуска.

Еще одна важная записка - от 31 января 1963, которую первый заместитель председателя Совета министров СССР Д.Ф. Устинов направил в ЦК КПСС. В ней сообщалось о задачах и результатах запусков к Марсу и Венере объектов "2МВ", а также к Луне объекта Е-6. Указана причина неудачи пуска 4 января 1963 года - "возникшая неисправность в схеме электроавтоматики, приведшая к невключению двигателя последней ступени носителя 8К78".

7 февраля 1963 года Главный конструктор ОКБ-1 С.П. Королев обратился с письмом к президенту Академии наук СССР М.В. Келдышу с просьбой: поддержать решение об изготовлении пяти дополнительных объектов Е-6, поскольку "первые два полета были неудачными, и остался лишь один объект Е-6, который предполагается пустить в начале марта с.г. <...> Желательные сроки поставки на испытание первого Е-6 (из числа новой партии 5 экземпляров)… с расчетом на пуск в начале мая месяца с.г. имели большое общемировое значение. <...> Однако несомненно, что… быстрое изготовление 5-6 комплектов… потребует… особого внимания для того, чтобы еще в этом году, согласно намеченному плану, осуществить и уверенно повторить несколько мягких посадок на поверхность Луны".

А уже 11 марта 1963 года Д.Ф. Устинов направил в ЦК КПСС записку, в которой подчеркивалась важность решения задач по исследованию Луны автоматическими аппаратами. В документе приводятся предложения Госкомитета по оборонной технике, Госкомитета по радиоэлектронике и Академия наук СССР, учитывающие "необходимость выполнения намеченной программы исследования Луны и обеспечение высадки на ее поверхность автоматической станции… <…> дополнительно изготовить в 1963 году пять объектов "Е-6" и носителей к ним".

Огромную ценность представляют документы, направленные 1 С.П. Королевым в адрес М.В. Келдыша, содержащие технический отчет о проведенных в 1963 году пусках трех объектов Е-6. Здесь официальное изложение достигнутых результатов, с подробным указанием хода полета аппаратов и причин неисправностей, возникших на ракете-носителе или космическом аппарате, приведших к срыву задач полета.

Среди документов, опубликованных Роскосмосом, - справка по объекту Е-6 от 23 июля 1965 года. Подготовленная в ОКБ-1, она детально описывает особенности конструкции и схемы полета объекта Е-6 №12 ("Луна-8"). Это была последняя автоматическая станция данного типа, запущенная при жизни С.П. Королева 3 декабря 1965 года.

В 1965 году Сергей Павлович Королев передал межпланетную тематики из ОКБ-1 на Московский машиностроительный завод имени С.А. Лавочкина, где под руководством Г.Н. Бабакина было освоено производство обновленной станции Е-6М. Которая в результате и достигла успеха.

16 октября 1965 года вышло распоряжение №00120 президиума Академии наук СССР, которое также опубликовано на сайте Роскосмоса. В этом документе за подписью президента АН СССР М.В. Келдыша особенно интересным представляется следующий пункт: "Обязать Крымскую астрофизическую обсерваторию АН СССР (член-корреспондент АН СССР Северный А.Б.), Абастуманскую астрофизическую обсерваторию АН Грузинской ССР (академик АН Грузинской ССР Харадзе Е.К.) и Бюраканскую астрофизическую обсерваторию АН Армянской ССР (академик Амбарцумян Б.Д.) производить фотографирование объекта Е-6М во время полета и в момент прилунения".

Ракета-носитель 8К78М ("Молния") с аппаратом Е-6М стартовала 31 января 1966 года уже без Королева (он умер за несколько дней до запуска). В этот раз все прошло четко по программе: станция с разгонным блоком вышла на опорную орбиту, а затем вывела автоматическую станцию на заданную траекторию.

Подготовка к прилунению началась 3 февраля 1966 года за пять часов до посадки. Как рассказывают специалисты, перед торможением станция точно "поймала" лунную вертикаль, а затем, сбросив уже не нужные боковые отсеки, на высоте 75 км от лунной поверхности включила тормозной двигатель. И еще через несколько минут автоматическая лунная станция, получившая официальное название, совершила мягкую посадку в точке с координатами 7°8" с.ш. и 64°22" з.д. в районе океана Бурь, западнее кратеров Рейнер и Марий.

Выполнив первое в мире "прилунение", станция "Луна-9" развернулась в рабочее положение и провела девять сеансов связи, передав на Землю три круговые панорамы лунной поверхности. С ее помощью ученые получили информацию о свойствах лунного грунта и о космическом излучении на Луне и по всей траектории перелета. Это стало ценнейшим материалом для разработчиков пилотируемой лунной программы.

СССР снова опередил США: американцы смогли "прилунить" свою станцию Surveyor-1 только четыре месяца спустя.