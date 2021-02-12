Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В этом году выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, могут сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) и получить аттестат.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Сергей Кравцов рассказал, как будут выдавать аттестаты девятиклассникам

Федеральный институт педагогических измерений уже опубликовал демоверсии вариантов заданий. По сути, это такая контрольная работа, которая гораздо проще, чем стандартный вариант ЕГЭ.

В ГВЭ по русскому будет 24 задания с кратким ответом. По математике - всего 14 заданий.

Мы взяли за основу эти демоверсии и составили свой собственный тест, который еще немного упростили для читателей. Проверьте себя - сможете ли вы экзамен на получение школьного аттестата?

Поделиться
Фото: Департамент коммуникаций Фонда "Талант и успех"
#Высшая школа

В "Сириусе" создадут гравилет, умный перекресток и фантом мозга

Фото: Из архива Антона Нижникова
#Высшая школа

"РГ" рассказывает о лауреатах премии президента для молодых ученых

Фото: istock
#Наука ПРО #Высшая школа

На "Большой перемене" школьникам расскажут о медицине будущего

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
#Высшая школа

Путин: Каждый десятый студент в стране готов выбрать научную карьеру

Фото: Из архива Анастасии Проскуриной
#Высшая школа

Названы лауреаты премии президента РФ в области науки для молодых ученых

Фото: пресс-служба ВИАМ
#Высшая школа

Не только вузы должны готовить кадры для науки, убежден директор ВИАМ

Фото: pixabay.com
#Наука ПРО #Высшая школа #Медицина

Сибирские ученые придумали методику выявления рака по слюне