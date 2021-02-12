В этом году выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, могут сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) и получить аттестат.

Федеральный институт педагогических измерений уже опубликовал демоверсии вариантов заданий. По сути, это такая контрольная работа, которая гораздо проще, чем стандартный вариант ЕГЭ.

В ГВЭ по русскому будет 24 задания с кратким ответом. По математике - всего 14 заданий.

Мы взяли за основу эти демоверсии и составили свой собственный тест, который еще немного упростили для читателей. Проверьте себя - сможете ли вы экзамен на получение школьного аттестата?