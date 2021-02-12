Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
12.02.2021 / 13:42
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
В этом году выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, могут сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) и получить аттестат.
Федеральный институт педагогических измерений уже опубликовал демоверсии вариантов заданий. По сути, это такая контрольная работа, которая гораздо проще, чем стандартный вариант ЕГЭ.
В ГВЭ по русскому будет 24 задания с кратким ответом. По математике - всего 14 заданий.
Мы взяли за основу эти демоверсии и составили свой собственный тест, который еще немного упростили для читателей. Проверьте себя - сможете ли вы экзамен на получение школьного аттестата?