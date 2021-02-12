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12.02.2021 14:10
Рубрика: Digital

Тропосферная связь позволит провести интернет в отдаленные районы

Текст: Лидия Захарова
К 2030 году не менее 97% домохозяйств должны быть обеспечены высокоскоростным доступом к интернету, в том числе жители малых и труднодоступных населенных пунктов. Сейчас до достижения цели еще далеко - по данным Росстата, доступ к широкополосному интернету есть у 73,6% домохозяйств.

Решение этой задачи лежит не только в плоскости соблюдения темпов "интернетизации", но и подчас в технической невозможности обеспечить интернетом удаленные уголки страны, учитывая размеры и неравномерное развитие инфраструктуры России.

Фото: istockphoto
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Спутниковая связь работает не везде, да и дешевым этот способом коммуникации не назовешь. Одной из перспективных технологий, которая могла бы помочь связать "глухие" островки с остальной страной, могла бы стать тропосферная связь. Она предполагает передачу сигнала отражением его от нижнего слоя атмосферы. Обеспечение посредством такой технологии достаточной скорости (до 25 Мбит/с) стало возможным сравнительно недавно. Рынок тропосферной связи в мире еще не успел сформироваться, единичные проекты есть в США и Китае, а теперь и в России.

Фонд развития промышленности (ФРП, под управлением ВЭБ.РФ) предоставил льготный заем красноярскому НПП "Радиосвязь" (холдинг "Росэлектроника"). С его помощью будет налажено производство станции тропосферной связи гражданского назначения "Гроза". Цифровая, защищенная от помех, станция позволит обеспечить связь в радиусе 230 км. При отсутствии другой инфраструктуры станция может обеспечить интернет-канал со скоростью цифровых потоков до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи. Кроме того, операторы связи могут использовать станцию для налаживания сотовой связи там, где это невозможно сделать обычными техническими средствами. "Запуск первого в России серийного производства отечественных станций тропосферной связи гражданского назначения, с уровнем локализации порядка 85%, позволит провести скоростной интернет даже в самые удаленные части страны. Это соответствует национальным целям в области цифровой трансформации", - отметил директор ФРП Роман Петруца.

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Основным преимуществом разрабатываемых станций относительно зарубежных конкурентов станет дальность связи и скорость информационного потока. При этом мировой рынок тропосферной связи гражданского назначения только формируется, и у России есть шанс занять место в одном из его сегментов. "Тропосферная связь активно используется в вооруженных силах, но мы видим большой потенциал у этой технологии на гражданском рынке. Высокоскоростные тропосферные станции в России серийно не выпускаются. Наше решение может стать экономически выгодной альтернативой спутниковой связи, поскольку его применение не требует аренды спутникового канала. Разработка позволит обеспечить связью труднодоступные районы в горной местности, вдоль береговых линий, на Крайнем Севере и в других удаленных точках страны. Серийное производство планируется начать в 2022 году, мощности нашего предприятия позволят выпускать около 120 станций в год", - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Основными потребителями продукции станут операторы связи, органы государственной власти, энергетические, нефтяные и газовые компании. Именно им и предстоит стать проводником новых инфраструктурных решений в области связи.

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