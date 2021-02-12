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12.02.2021 11:57
Рубрика: Дороги

В 2021 году отремонтируют и построят 23 тысячи километров дорог

Текст: Марина Трубилина
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

В 2021 году в России планируется провести ремонт, построить и реконструировать более 23 тысяч километров дорог регионального и федерального значения. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Пресс-служба Главросэкспертизы России
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"Все планы по дорожному строительству в 2020 году были выполнены, в том числе за год провели ремонт более 23 тысяч км дорожного полотна. В этом году мы планируем поддерживать высокие темпы в этом направлении. В 2021 отремонтируем более 6 тысяч км федеральных автодорог и не менее 15 тысяч км дорог региональной сети, а также построим почти 1,2 тыс. км новых дорог", - заявил Хуснуллин.

Он отметил, что правительство определило масштабные цели по дорожному строительству до 2024 года.

"Ключевая задача на этот год - сбалансировать все наши программы дорожного строительства, в том числе чтобы сформировать опорную сеть дорог. Мы поставили цель до конца 2024 года построить и реконструировать 8,5 тысяч км автодорог. Также у нас есть цель провести ремонт, включая капитальный, более 77 тысяч региональных и федеральных дорог", - добавил вице-премьер.