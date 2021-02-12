В Беларуси и России рассказали о планах по увеличению товарооборота

Стороны планируют объединять усилия по организации и проведению мероприятий, направленных на активизацию взаимодействия между белорусскими и российскими субъектами хозяйствования. Для информирования российского бизнеса о возможностях БУТБ, в частности, планируется задействовать деловые контакты представительства РФ.

"Торгпредство на постоянной основе проводит различные по формату мероприятия в режиме видеоконференций с участием представителей российских деловых кругов. При этом, ключевыми соорганизаторами таких онлайн-встреч являются региональные центры поддержки экспорта. В качестве одного из направлений сотрудничества мы предлагаем включить в программы этих мероприятий презентацию возможностей БУТБ. Уверен, что российским бизнесменам будет полезно узнать о таком перспективном инструменте для работы с белорусскими партнерами", - сказал Юрий Золотарев.

Кроме того, представительство готово добавить отдельный информационный блок, посвященный биржевой торговле, в "Путеводитель для бизнеса по Республике Беларусь", которым руководствуются многие российские компании, заинтересованные в работе на белорусском направлении.

В свою очередь, председатель правления БУТБ Александр Осмоловский выразил высокую заинтересованность в развитии сотрудничества с Торговым представительством РФ по всем обозначенным направлениям, отметив значительный потенциал для дальнейшего наращивания объемов белорусско-российской биржевой торговли.

"Мы хотим, чтобы биржа стала первичной точкой входа на белорусский рынок для всех представителей российского бизнеса. Более того, регистрация на нашей площадке автоматически открывает доступ к 25 000 компаний из 64 стран, чем, кстати, активно пользуются зарубежные участники торгов. Недавний пример - компания из Калининградской области, реализовавшая через нашу торговую платформу рапсовое масло на сумму свыше 1 миллиона евро. Покупателем выступило литовское предприятие. Причем такие транзитные сделки сегодня уже далеко не редкость", - подчеркнул он.