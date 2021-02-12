В Госдуме предупредили об угрозе безопасности на незаконных акциях

На несанкционированных акциях не соблюдаются меры безопасности, и необходимо очень серьезно отнестись к информации, что такие мероприятия могут стать мишенью террористов. Об этом предупредил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Парламентарий, возглавляющий также Комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, отметил, что за минувшие 15 лет существенно сократилось количество терактов. Принимаются все меры для эффективного противостояния террористической угрозе, сформировано необходимое законодательство. "Но все эти положительные моменты не повод успокаиваться, - заявил Пискарев в комментарии журналистам. - В борьбе с международным терроризмом никогда нельзя терять бдительности, и необходимо очень серьезно отнестись к информации, что мишенью террористов могут стать массовые акции".

Проведение незаконных акций, напомнил глава комитета, не дает возможности обеспечить необходимые меры безопасности - хотя бы, просто провести досмотр тех, кто хочет на них прийти. "К чему это ведет, мы уже видели. Но в хаотичную толпу легко могут попасть и злоумышленники, опасные преступники, имеющие при себе запрещенные предметы и взрывные устройства, жертвами которых может оказаться огромное количество ни в чем неповинных людей", - отметил он.

"Противостоять террористической угрозе можно только сообща, соблюдая закон и все меры безопасности, оказывая помощь правоохранительным органам", - резюмировал Василий Пискарев.