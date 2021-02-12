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12.02.2021 16:04
Рубрика: Власть

В Госдуме предупредили об угрозе безопасности на незаконных акциях

Текст: Татьяна Замахина
На несанкционированных акциях не соблюдаются меры безопасности, и необходимо очень серьезно отнестись к информации, что такие мероприятия могут стать мишенью террористов. Об этом предупредил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Василий Пискарев. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости Василий Пискарев. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости
Василий Пискарев. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Парламентарий, возглавляющий также Комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, отметил, что за минувшие 15 лет существенно сократилось количество терактов. Принимаются все меры для эффективного противостояния террористической угрозе, сформировано необходимое законодательство. "Но все эти положительные моменты не повод успокаиваться, - заявил Пискарев в комментарии журналистам. - В борьбе с международным терроризмом никогда нельзя терять бдительности, и необходимо очень серьезно отнестись к информации, что мишенью террористов могут стать массовые акции".

Фото: REUTERS/Asmaa Waguih
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Проведение незаконных акций, напомнил глава комитета, не дает возможности обеспечить необходимые меры безопасности - хотя бы, просто провести досмотр тех, кто хочет на них прийти. "К чему это ведет, мы уже видели. Но в хаотичную толпу легко могут попасть и злоумышленники, опасные преступники, имеющие при себе запрещенные предметы и взрывные устройства, жертвами которых может оказаться огромное количество ни в чем неповинных людей", - отметил он.

"Противостоять террористической угрозе можно только сообща, соблюдая закон и все меры безопасности, оказывая помощь правоохранительным органам", - резюмировал Василий Пискарев.

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