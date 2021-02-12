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12.02.2021 08:20
Рубрика: Видео

Видео: карма наказала автохама, выпихнувшего скутериста из полосы

Текст: Вадим Давыденко

Автомобилисты - народ в массе своей суровый и прагматичный: в существование инопланетян, эльфов и драконов не верят, но про карму, которая рано или поздно воздает сторицей за всё плохое, сделанное на дороге, знают. И примеров тому каждый может привести десятки, хоть из своей практики, хоть из рассказов бывалых шоферов.

Фото: скриншот с www.yutube.com
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Очередной такой суровый урок жизнь преподала владельцу Ford из солнечной Боготы (Колумбия), беспардонно выпихнувшему из полосы скутериста.

После толчка вбок мотоциклист потерял равновесие, неловко вывернул руль влево и упал на асфальт как раз под колеса едущего позади транспорта. Обошлось ли дело синяками и ссадинами или ему не повезло попасть под колеса - мы, увы, не знаем.

А виновник аварии и не подумал остановиться, чтобы оказать помощь бедолаге, наверное, и в зеркальце даже не глянул: как там и что. Придавил на газ и исчез из зоны видимости регистратора, зафиксировавшего эту историю.

А когда спустя полминуты Ford снова появился в кадре, он уже лежал колесами вверх на тротуаре, врезавшись в какое-то здание. Что угодно можно говорить о переменчивой ситуации на трассе или о дефектах дорожного покрытия, но любой посмотревший это видео автомобилист уверенно скажет, что это проявила себя плохая карма, и будет, скорее всего, прав.

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#видео