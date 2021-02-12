Видео: карма наказала автохама, выпихнувшего скутериста из полосы

Автомобилисты - народ в массе своей суровый и прагматичный: в существование инопланетян, эльфов и драконов не верят, но про карму, которая рано или поздно воздает сторицей за всё плохое, сделанное на дороге, знают. И примеров тому каждый может привести десятки, хоть из своей практики, хоть из рассказов бывалых шоферов.

Очередной такой суровый урок жизнь преподала владельцу Ford из солнечной Боготы (Колумбия), беспардонно выпихнувшему из полосы скутериста.

После толчка вбок мотоциклист потерял равновесие, неловко вывернул руль влево и упал на асфальт как раз под колеса едущего позади транспорта. Обошлось ли дело синяками и ссадинами или ему не повезло попасть под колеса - мы, увы, не знаем.

А виновник аварии и не подумал остановиться, чтобы оказать помощь бедолаге, наверное, и в зеркальце даже не глянул: как там и что. Придавил на газ и исчез из зоны видимости регистратора, зафиксировавшего эту историю.

А когда спустя полминуты Ford снова появился в кадре, он уже лежал колесами вверх на тротуаре, врезавшись в какое-то здание. Что угодно можно говорить о переменчивой ситуации на трассе или о дефектах дорожного покрытия, но любой посмотревший это видео автомобилист уверенно скажет, что это проявила себя плохая карма, и будет, скорее всего, прав.