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12.02.2021 15:00
Рубрика: Видео

Видео: водитель пикапа выжил после падения с 20-метровой эстакады

Текст: Григорий Гомельчук

В США, неподалеку от города Милуоки, пикап упал с 20-метровой эстакады. Камера наблюдения засняла, как все произошло: машина наехала на снежный отвал у края трассы, и, подпрыгнув на нем, как на трамплине, отправилась в полет. Приземлилась она, воткнувшись носом в дорогу, проходящую уровнем ниже.

Фото: Justin Lin / Twitter
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К счастью, водитель пикапа серьезно не пострадал. Когда на место прибыли помощники шерифа, мужчина был в сознании и дышал, его отправили в больницу.

Авария выглядит ужасно, но современные автомобили вполне могут защитить пассажиров в такой ситуации. Ведь, если посчитать, скорость пикапа в момент удара о землю составляла около 20 м/с или 72 км/ч - ситуация, близкая к краш-тестам EuroNCAP.

Комментируя произошедшее, директор местного департамента автомобильных дорог рассказал, что проблемы с очисткой дорог возникли после того, как выпавший снег немножко подтаял, а потом снова замерз, превратившись в лед - даже вся имеющаяся техника быстро справиться с ним не может.