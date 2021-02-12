Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России

Опасная погода прогнозируется в ближайшие дни в Черноземье, Южном федеральном округе, Крыму, на Урале и в Нижнем Поволжье. Здесь ожидаются сильные осадки, гололед и ветер, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ухудшится погода в Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях. Здесь будут дождь, снег, мокрый снег. "А самое опасное - гололед, который будет оседать и на проводах, и на ветвях деревьев, будет налипание мокрого снега", - цитирует ТАСС Вильфанда. Метеоролог подчеркнул, что будет по-настоящему сложная и неблагоприятная погода.

В Нижнем Поволжье и на Урале, в Краснодарском крае и в Крыму ожидаются сильные осадки - дождь, снег, мокрый снег, усиление ветра до 15-25 м/с, налипание мокрого снега, гололед. Аналогичная погода в Ростовской области и на Черноморском побережье, отметил Вильфанд. В горах Крыма порывы ветра будут достигать 35 м/с. Непогода будет сопровождаться резким и заметным похолоданием.

Ранее сообщалось, что вторая декада февраля будет такой же холодной, как и первая. По крайней мере, ожидать потепления на следующей неделе жителям центральных регионов не стоит.