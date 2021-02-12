Гидрометцентр предупредил о второй волне аномальных холодов

Атмосферный вихрь пройдет через ЦФО и начнет оказывать влияние на погоду в Коми. После циклона резко похолодает, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Температура воздуха в начале недели по ночам будет достигать минус 26 градусов, днем - не выше 10-15 градусов со знаком минус. И так практически всю неделю. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, с 15 февраля холодная аномалия будет составлять 7 градусов, а затем она будет доходить до 10 градусов. При ветре в 15-18 метров в секунду будет казаться, что на улице еще холоднее.

В пятницу же и в выходные на центр европейской части России обрушится снегопад. Высота сугробов может увеличиться на 30-40 сантиметров.