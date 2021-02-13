Биолог допустила возможность заразиться COVID-19 от вакцинированных

Люди, получившие вакцину, могут быть бессимптомными распространителями вируса COVID-19. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни", - приводит пояснения Барановой РИА Новости.

В Минздраве ранее посоветовали не забывать про индивидуальные средства защиты и после прививки. Как отметили в ведомстве, граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Напомним, после вакцинации "Спутником V" устойчивый иммунитет к COVID-19 вырабатывается только через 21-28 дней после нее, когда уровень антител в организме достигает максимума.