"Если бы "Волга" была автомобилем". Блогер из США протестировал ГАЗ-24

Американский блогер Даг ДеМуро познакомился с ГАЗ-24-10 1988 года выпуска. Тестирование советского автомобиля проходило в Южной Калифорнии.

В первую очередь Даг ДеМуро заявил, что для модели представительского класса кажется странным отсутствие бесключевого доступа и карманов в дверных картах. Самым технологическим решением можно выделить радиоантенну, которая выдвигается по нажатию кнопки.

Блогер назвал интерьер "Волги" устаревшим для эпохи 1980-х годов. При этом он указал на отсутствие кондиционера и странный блок климат-контроля с ползунками.

Разметка спидометра до 200 км/ч была названа слишком оптимистичной.

"Этому автомобилю повезёт, если он разгонится хотя бы до 110 км/ч", - отметил Даг ДеМуро.

Фото: скриншот с youtube.com

Зато блогер похвалил машину за просторный задний ряд. Но из удобств в дверях имеются лишь пепельницы. Ни дефлекторов обдува, ни подголовников, ни ремней безопасности.

Заднеприводный седан оснащается 2,5-литровым карбюраторным двигателем, развивающим, по словам ведущего, "где-то 100 л. с.". Едет "Волга" с таким мотором, как сказал Даг, довольно хорошо - для автомобиля 1960-х годов. Для машины 1988 года - это катастрофа. К тому же разочаровывает и отсутствие усилителя руля, а также маленькие нерегулируемые наружные зеркала.

По мнению блогера, логотип ГАЗ-24-10 выглядит достойным, сильным и мощным.

"Это логотип автомобиля, которым можно было бы гордиться, если бы "Волга" была автомобилем", - поиронизировал Даг ДеМуро.

Фото: скриншот с youtube.com

Наконец, Даг назвал ГАЗ-24-10 безнадёжно устаревшим для своего времени. К примеру, в 1988 году производились более современные Ford Taurus и Lincoln Town Car. Устаревшим оказался и дизайн экстерьера, разработанный в 1970-х годах.

Резюмируя, блогер по собственной шкале оценил "Волгу" в 37 балла из 100 возможных. Столько баллов машина из СССР набрала преимущественно из-за эксклюзивности и простора на заднем диване.

Напомним, что ГАЗ-24-10 сходил с конвейера Горьковского автозавода с 1985 года вплоть до 1992 года.