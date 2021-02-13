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13.02.2021,  
15:32
Текст:  Алексей Моисеев

Иранский БТР Rakhsh приняли на вооружение

Стали известны характеристики новых иранских гусеничных бронетранспортеров Rakhsh, переданных несколько дней назад пограничным подразделениям Сил охраны правопорядка.

Это сравнительно легкая гусеничная машина, ее боевая масса - около 11000 кг. Ходовая часть имеет по пять опорных катков с каждой стороны. Моторный отсек - в передней части корпуса справа, рядом отделение управления. В корме имеются люки для посадки и высадки десанта.

Помимо механика-водителя и командира в БТР помещается еще шесть военнослужащих. Длина - 4,95 метра, высота - 2,11 метра, ширина - 2,28 метра.

Тип и мощность устанавливаемого дизельного двигателя пока неизвестны. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода по топливу - 450 км.

Судя по видеоматериалам, на бронетранспортеры установлены дистанционно управляемые боевые модули. В качестве вооружения применены китайские 12,7-мм пулеметы W-85 или их копии, выпускаемые в Иране.

Фото: youtube.com
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БТР Rakhsh является не первой иранской попыткой самостоятельно создать гусеничный транспортер. Машины такого класса проектировали и испытывали еще во времена войны с Ираком. Правда, тогда все ограничилось опытными образцами.

В настоящее время также прорабатываются варианты по улучшению характеристик старых советских БТР-50 и БТР-60, которые еще имеются в вооруженных силах страны.

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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