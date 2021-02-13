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13.02.2021 08:50
Рубрика: Спорт

Медведев в пяти сетах переиграл Крайиновича на Australian Open

Текст: Максим Домчев
Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, переиграв в пяти сетах Филипа Крайиновича из Сербии.
Российский теннисист Даниил Медведев. Фото: REUTERS Российский теннисист Даниил Медведев. Фото: REUTERS
Российский теннисист Даниил Медведев. Фото: REUTERS

Четвертый номер мирового рейтинга Даниил Медведев в матче третьего круга встречался с сербом Филипом Крайиновичем. Россиянин был явным фаворитом этого матча и поначалу никаких проблем не возникало.

Фото: AP Photo/Hamish Blair
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В первом сете Медведев уверенно выиграл - 6:3. Во второй партии он добился победы с таким же счетом. Но затем сербу удалось перехватить инициативу. Крайинович сумел выиграть третий сет - 6:4. А после того, как Медведев уступил и в четвертом - 3:6, судьба матча начала вызывать серьезные опасения. Тем более, что по ходу этой партии россиянин брал медицинский тайм-аут. Но все опасения были напрасными. Медведев вышел на пятую партию предельно собранным и не отдал сопернику ни одного гейма - 6:0.

Медведев вышел в четвертый круг турнира, повторив свое лучшее достижение в Мельбурне. В следующем поединке он встретится с американцем Маккензи Макдональдом, занимающим 192 место в рейтинге АТР.

Спорт Теннис Australian Open - 2021

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