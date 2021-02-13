Медведев в пяти сетах переиграл Крайиновича на Australian Open

Четвертый номер мирового рейтинга Даниил Медведев в матче третьего круга встречался с сербом Филипом Крайиновичем. Россиянин был явным фаворитом этого матча и поначалу никаких проблем не возникало.

В первом сете Медведев уверенно выиграл - 6:3. Во второй партии он добился победы с таким же счетом. Но затем сербу удалось перехватить инициативу. Крайинович сумел выиграть третий сет - 6:4. А после того, как Медведев уступил и в четвертом - 3:6, судьба матча начала вызывать серьезные опасения. Тем более, что по ходу этой партии россиянин брал медицинский тайм-аут. Но все опасения были напрасными. Медведев вышел на пятую партию предельно собранным и не отдал сопернику ни одного гейма - 6:0.

Медведев вышел в четвертый круг турнира, повторив свое лучшее достижение в Мельбурне. В следующем поединке он встретится с американцем Маккензи Макдональдом, занимающим 192 место в рейтинге АТР.