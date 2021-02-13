Минпросвещения: Вовлечение школьников в уличные акции недопустимо

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что считает недопустимым вовлечение школьников в уличные акции, сообщает РИА Новости.

Он также рассказал, что помощники по воспитательной работе в школах займутся организацией внеучебной деятельности: спортивными мероприятиями, походами в театр, музей.

- Это решение принято давно. Я подчеркиваю… недопустимо, конечно, вовлечение школьников, использование в каких-то интересах, - рассказал он в эфире "Россия 1", отвечая на вопрос о том, связано ли появление советников-воспитателей с участием школьников в уличных акциях.

Напомним, ранее Российское движение школьников и Минпросвещения запустили конкурс "Навигаторы детства", который позволит в 10 пилотных регионах отобрать кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Заявки на конкурс уже подали около 5 тысяч человек.

- Задача - открыть ребенку мир возможностей, которые ему предлагают детские общественные объединения. Речь о том, чтобы слушать и слышать детей, быть с ними в едином информационном поле, - рассказала ранее исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева. - Школьники хотят видеть советниками по воспитанию молодых современных людей, разбирающихся в инструментах, которыми дети познают мир.

Повысить квалификацию воспитателей поможет "Артек". Педагоги заочно освоят теорию, а в самом "Артеке" попробуют применить ее на практике.

В 2022 году конкурс может пройти во всех регионах РФ.