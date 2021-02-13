Названы главные опасности для детей в соцсетях

Если ребенок три часа подряд смотрит короткие видеоролики, то после этого никакой серьезный контент не пройдет через "ворота" его восприятия. Просто потому, что мозг подсаживается на высокие скорости, и "медленные" форматы уже не воспринимает, уверяют психологи.

В каком возрасте нужно разговаривать с ребенком о правилах безопасности в соцсетях? Какие главные опасности они несут, и как защититься? Об этом психологи и эксперты по детской кибербезопасности говорили на открытом родительском онлайн-собрании Минпросвещения.

"Можем ли мы отпустить ребенка одного на улицу, если он не правил базовых правил для пешехода? Конечно нет. Также и с соцсетями - ребенку нужны четкие инструкции, правила безопасности в них", - говорит семейный психотерапевт и мама одиннадцати детей Екатерина Бурмистрова.

По словам специалиста, есть несколько установок, которые не позволят скатиться в зависимость от гаджетов. Правило номер один - дозировка экранного времени по согласованию с ребенком. Правило номер два - "диджитал-детокс" для всей семьи: нужно выделить время, которое родители могут провести с детьми в оффлайне и откровенно говорить о том, что их волнует. Лучше делать это на выходных.

"Нельзя бороться с ветром. TikTok уже пришел, и дети в нем живут, - рассуждает психолог. - Но если ребенок проводит три часа за просмотром коротких видеороликов, поле этого никакая серьезная информация, и тем более обучающий контент не пройдет через "ворота" его восприятия. Тот поток информации, который мы получаем через соцсети, несравним по интенсивности и непредсказуемости ни с чем в реальном мире. И это действительно проблема, потому что мозг вырабатывает адреналин, привыкает. "Снаружи" нам уже скучно".

Психолог предупреждает: большинство детей впервые попадают в соцсети в среднем в 11-12 лет. Но говорить с ними о безопасности нужно еще раньше - в 6-8 лет, когда есть максимальное доверие к родителям.

"Многим будет сложно: еще 10 лет назад мы не видели таких бешеных скоростей. Плюс ко всему у большинства мам и пап пока что еще нет опыта взросления в соцсетях, - говорит Екатерина Бурмистрова. - Мой совет - получить собственный инсайдерский опыт. Скачать соцсеть, в которой сидит школьник, потыкать кнопочки, посмотреть контент. Если у ребенка аллергия, вы же смотрите на состав продуктов, которые покупаете? Также и соцсети: здесь есть много полезного и интересного, но есть и риски".

О том, какие риски могут поджидать ребенка, рассказал руководитель направления по детской онлайн-безопасности "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

"Первое - это угроза сохранности личных данных. Дети оставляют в интернете огромное количество информации о себе фотографии, посты, комментарий, геометки. В тот момент, когда ребенок начал пользоваться интернетом, важно объяснить ему, какую информацию не стоит публиковать, - говорит Андрей Сиденко. - Чтобы он ребенок не участвовал в сомнительных флешмобах типа "покажи свой первый паспорт", чтобы мошенники не получили его персональные данные".

Кстати, в рамках всероссийского "Урока цифры", который проходит во всех школах страны при поддержке Минпросвещения, любой родитель или ребенок может пройти интерактивный обучающий тест и узнать, какие фотографии и информацию о себе не стоит публиковать ни в коем случае. Среди них - домашний адрес и телефон, свое месторасположение, имена родственников. Также не стоит показывать на фото дорогие подарки и вещи. И это далеко не полный список.

Еще одна проблема - кибербуллинг, который может продолжаться 24/7: и здесь очень важно, чтобы у ребенка был контакт с родителями. Чтобы он мог понять, с чем столкнулся, и попросить о помощи.

В топе угроз - и онлайн-мошенничества, фишинг, "скам". Когда ребенку, например, предлагают поучаствовать в лотерее, обещают большой приз. Но чтобы его забрать, потребуется ввести данные банковской карты родителей.

Груминг: Дети могут не знать, с кем на самом деле разговаривают в интернете. Интернет-домогательства могут быть в виде рассылки сообщений непристойного содержания, а иногда и материалов, призванных заманить ребенка на встречу в реальном мире. Преступники могут втянуть ребенка в непозволительные отношения или уговорить снимать себя на фото или видео и присылать им, а потом использовать эти материалы, чтобы угрожать ребенку или шантажировать его.

Скрытые расходы в рекламе и встроенных покупках: Ребенок может купить виртуальные предметы на сотни тысяч рублей.

Ну и, конечно, "взрослого" контента в соцсетях тоже хватает: порнография, насилие, алкоголь и много чего еще… Не всегда "роботы" и модераторы могут это быстро удалить. Как уберечь ребенка? Главный совет для родителей: знать базовые правила "цифровой гигиены" самому и грамотно использовать технические возможности. Например, установить на гаджет ребенку программу родительского контроля. И не давать ему "админский" пароль! Родительский контроль позволит и ограничить экранное время, и даже покажет, если вашему ребенку напишет подозрительный незнакомый ему взрослый человек.

"Первое, о чем нужно рассказать ребенку при знакомстве с соцсетями, - это реклама. "Ты думаешь, этому блогеру так нравится этот крем? Вовсе нет, он просто на этом зарабатывает". Это идет достаточно легко, - говорит Екатерина Бурмистрова. - Второе - рассказать ребенку о "театре масок". "Думаешь, вот эта "Фея из TikTok" или Instagram живет действительно такой шикарной жизнью? Нет, это маска, это витрина. А что за ней, мы не знаем. Но спрятать можно что угодно".

По словам психолога, рассказать об этом может не только родитель, но и другие значимые взрослые, которым ребенок доверяет. Особенно если речь идет о подростке.

- Есть простое правило: для родителей у подростков стоит самый высокий информационный барьер - это особенность переходного возраста. Та же информация, которую не могут донести мама с папой, могут донести крестные, дяди-тети, старшие двоюродные братья и сестры, которым может быть и 25 лет, - говорит Екатерина Бурмистрова. - То есть нужен хор значимых для ребенка людей. Тогда это будет эффективно".

Кстати

Родительское онлайн-собрание посмотрело более 200 тысяч человек только во "ВКонтакте". Такие собрания с участием экспертов Минпросвещения будет проводить ежемесячно. Среди будущих тем: "Как приучить к ответственности", "Как найти общий язык с ребенком", "Низкая успеваемость", "Профориентация", "Как объяснить необходимость образования".

"Институт воспитания провел исследование, в котором участвовали более 10 тыс. родителей из 64 регионов страны. Они и обозначили перечень вопросов, которые для них сегодня наиболее актуальны. Это то, что действительно волнует родителей", - рассказал замминистра просвещения Денис Грибов.