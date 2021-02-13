Новости

Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух 06:40
Биолог допустила возможность заразиться COVID-19 от вакцинированных 05:50
Более 50 палестинцев пострадали в ходе столкновений на Западном берегу 05:32
Пушков объяснил суть внутренней политики США 04:55
Подъем заболеваемости COVID-19 в России связали с началом оттепелей 04:15
В капиллярах скончавшихся от коронавируса пациентов нашли микротромбы 03:38
Психолог назвал готовые остаться в масках категории россиян 03:34
Роналду первым в мире собрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях 02:40
Чемпион Олимпиады-80 пропал в Подмосковье 02:31
Врач: Коронавирус SARS-CoV-2 останется с нами надолго 02:28
УЕФА дисквалифицировал главного тренера "Краснодара" Мусаева на один матч 02:10
В США начали процедуру закрытия тюрьмы Гуантанамо 01:53
Адвокаты Трампа за 3,5 часа изложили свою позицию в сенате США 01:37
На Кубе произошло отключение интернета и мобильной связи 00:01
Американцы выяснили, почему женщины в ДТП страдают чаще, чем мужчины 12.02.2021
Мишустин расширил ответные санкции против компаний Украины 12.02.2021
Политолог Григорьев: Поведение Навального в суде крайне недостойно 12.02.2021
В Москве выпало рекордное количество снега за сутки 12.02.2021
Константин Костин: Навальный - это провокатор без политических перспектив 12.02.2021
Минпромторг подготовил правила обязательной маркировки велосипедов 12.02.2021
Пик снегопада не пройден, его ожидают в столицу в субботу 12.02.2021
Беларусь отложила соглашение о перевалке нефтепродуктов в портах России 12.02.2021
В Москве в течение года построят еще 20 круглогодичных ярмарок 12.02.2021
Голикова выиграла золото на 500 м на ЧМ по конькобежному спорту 12.02.2021
Цена нефти марки Brent превысила 62 доллара за баррель 12.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
В России изменится код междугородних звонков
В России изменится код междугородних звонков
13.02.2021 06:40
Рубрика: В мире

Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух

Два новейших украинских самолета Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов. Информация об этом опубликована на портале Государственной авиационной службы страны.

Фото: Shadman Samee / wikimedia.org
Украинские двигатели стали ахиллесовой пятой китайских танков VT-1A

"Решение принято в связи с тем, что данные воздушные суда не имели сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним для осуществления контроля за их летной годностью и эксплуатацией", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Отмечается, что указанные в списке гражданские лайнеры принадлежат ГП "Антонов". Ан-132 - модификация советского Ан-32. Ан-178 - ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158.

Отметим, что концерн "Антонов" создали на Украине в 2005 году, объединив существовавшее с 1989-го одноименное госпредприятие с киевским КБ "Антонов". При этом за 2016-2020 годы Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолета.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Пушков объяснил суть внутренней политики США
Захарова: Киев отказался от шанса к миру в Донбассе
Набиуллина назвала сроки восстановления экономики РФ
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Подъем заболеваемости COVID-19 в России связали с началом оттепелей
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях