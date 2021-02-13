Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух

Два новейших украинских самолета Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов. Информация об этом опубликована на портале Государственной авиационной службы страны.

"Решение принято в связи с тем, что данные воздушные суда не имели сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним для осуществления контроля за их летной годностью и эксплуатацией", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Отмечается, что указанные в списке гражданские лайнеры принадлежат ГП "Антонов". Ан-132 - модификация советского Ан-32. Ан-178 - ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158.

Отметим, что концерн "Антонов" создали на Украине в 2005 году, объединив существовавшее с 1989-го одноименное госпредприятие с киевским КБ "Антонов". При этом за 2016-2020 годы Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолета.