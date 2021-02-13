Очередников на жилье зачислят в онлайн-реестр

Единый реестр учета очередников на жилье планирует создать Минстрой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предполагается сделать Единый реестр граждан, состоящих на учете на региональном уровне, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства. Проект документа о создании реестра находится на согласовании в правительстве.

В Единый реестр будут включаться сведения о нуждающихся в жилье гражданах, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф и приравненных к ним лицам, о вынужденных переселенцах, о выезжающих из районов Крайнего Севера, ветеранах Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам, ветеранах боевых действий, а также инвалидах и семьях с детьми-инвалидами. Кроме того, в реестре будут сведения о тех, кто подлежит переселению из закрытых административно-территориальных образований, с комплекса "Байконур", а также об участниках госпрограммы оказания содействия в переселении соотечественников.

Появление реестра позволит в режиме онлайн получать данные об объеме федеральных жилищных обязательств, отмечают в Минстрое. Это должно повысить эффективность планирования расходов бюджета на жилищное обеспечение федеральных льготников. Кроме того, единая база данных позволит повысить контроль за ведением учета нуждающихся в жилье. Будет автоматизирован ряд процедур, связанных с постановкой граждан на учет. Это позволит ускорить очередь на жилье.

Реестр будет создан на базе Информационной системы учета выданных и оплаченных государственных жилищных сертификатов в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Оператором Единого реестра станет ФКУ "Объединенная дирекция" Минстроя России.

Онлайн-система станет очередным шагом в цифровизации работы по обеспечению социальной поддержки россиян, отмечают в ведомстве.

О необходимости создания единого реестра граждан, имеющих право на получение жилья, прошлой осенью заявляло НП "ЖКХ-Контроль". Сейчас, отмечали в организации, существует более 140 "федеральных" категорий, которые могут претендовать на предоставление жилья, а регионы и муниципалитеты дополняют этот перечень своими категориями. При этом граждане могут быть поставлены на учет по нескольким основаниям одновременно: например, молодая семья может и участвовать в госпрограмме, и числиться на учете очередников.

К концу 2018 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях в России, по данным "ЖКХ-Контроль", числилось более 2,3 млн семей. Сейчас у России есть гособязательства по обеспечению жильем перед 4 млн семей, отмечала недавно президент Фонда "Институт экономики города", руководитель комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежда Косарева. Объем невыполненных обязательств - около 9 трлн рублей. В среднем очередники ждут жилье по 20 лет.