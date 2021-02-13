Психолог назвал готовые остаться в масках категории россиян

Есть категории людей, которые будут готовы остаться в масках даже после того, как необходимость их повсеместного использования пропадет. Об этом рассказал психолог Андрей Антонов. В первую очередь это те, в ком силен страх заражения.

"Чем глубже эта боязнь "осела" на подсознательном уровне, тем сложнее таким людям смириться с новым фактом, что маски отменяются. Люди, которые считают, что маски все равно нужны и полезны, еще некоторое время продолжат ходить в них", - пояснил психолог в эфире радио Sputnik.

Еще одна категория граждан, которой комфортнее будет продолжать пользоваться масками - люди с низкой самооценкой. По словам психолога, даже сейчас они защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих, от того, что о них подумают и скажут.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, в России все еще сохраняется масочный режим. По словам руководителя ведомства Анны Поповой, чем ответственнее люди будут относиться к себе и окружающим, тем быстрее удастся справиться с пандемией.