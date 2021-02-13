Андрей Бочкарев: Выполнено 90 процентов конструкции станции БКЛ "Давыдково"

Выполнено 90 процентов конструкции станции БКЛ "Давыдково". Об этом заявил сегодня журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев по результатам осмотра работ. Он отметил, что уже ведутся работы по возведению внутренних конструкций и архитектурно-отделочные.

Напомню, станция "Давыдково" как часть Большого кольца метро улучшит транспортное обслуживание районов Можайский и Фили-Давыдково, снизит загрузку центральных пересадочных узлов метро и южных участков - Арбатско-Покровской и Сокольнической линий.

Сам же участок Большого кольца метро от станции "Аминьевское шоссе" до "Кунцевской", на котором расположено метро "Давыдково", будет двухпутным. Здесь построят тоннель по так называемой "испанской технологии" с остановочными платформами по бокам.

Оформление этой станции посвящено сотрудникам МЧС: вдоль путей разместятся тематическое панно, а в эскалаторной зоне - художественные композиции с девизом МЧС.