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13.02.2021 08:30
Рубрика: Экономика

Непогода в Москве изменила расписание аэропортов

Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Причина в непогоде.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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По данным на восемь утра субботы во Внуково задержаны пять рейсов, в Домодедово - 20, еще два - отменены, а в Шереметьево - шесть рейсов задержаны и один отменен, пишет РИА Новости.

Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, 12 февраля. За прошедшие сутки по данным опорной метеостанции ВДНХ, в столице выпало 13 сантиметров снега. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области. Наибольшее количество осадков в области выпало в Домодедово и Кашире - более десяти сантиметров.

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