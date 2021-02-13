В Домодедово задержали десятки рейсов

Сейчас в московском аэропорту Домодедово им. М. В. Ломоносова в залах выхода на посадку яблоку негде упасть. О социальной дистанции никто не вспоминает. Постоянно объявляют о задержках рейсов по всем направлениям.

Автор этих строк должна была вылететь в Геленджик в 10:25. Еще утром никакой информации на сайте аэропорта Домодедово, предупреждающей об отмене или задержке моего рейса, не было. Только когда приехала в аэропорт и оставалось 45 минут до вылета, на табло появилась информация: "Рейс задержан". Сначала до 10:40, потом до 11:00. Но и в это время самолет не вылетел. На момент подготовки этого сообщения на табло вылета среди задержанных было 19 рейсов.

Причины не сообщают, хотя всем застрявшим сейчас в Домодедово они и так понятны. Мощный снегопад спутал все планы. Как рассказал пассажир Виктор, который тоже летит в Геленджик, он боялся из-за снежных заносов опоздать на самолет. Успел! Осталось дождаться вылета.

К задержкам рейсов в Домодедово в целом люди относятся спокойно, с пониманием. По крайней мере, скандалящих не видно. Стоят и ждут, внимательно следят за новыми объявлениями.

В среднем вылеты задерживаются от 30 минут до двух часов. Как рассказала сотрудница аэропорта, отмененных мало. На табло я увидела только два.

Наконец, объявили на посадку и мой рейс. Часть пассажиров ушла в автобус. Но добро на посадку в самолет еще не дали. "Ждут питания", - пояснила сотрудница аэропорта.

Через полчаса мы все-таки вошли в салон самолета, преодолев скользкий трап и выдержав пронизывающий ветер со снегом. Здесь тепло. Командир экипажа сообщил, что задержка произошла по метеоусловиям и из-за несогласованности работы служб аэропорта. Сейчас, по его словам, еще выгружают багаж, который прилетел в Москву. Потом загрузят новый. И только тогда мы полетим.