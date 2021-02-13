В МЧС опровергли информацию об обрушении крыши в ТЦ в Щелково

Информация об обрушении крыши подмосковного ТЦ в городе Щелково под весом нападавшего снега не соответствует действительности. Такие разъяснения дали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Никаких обрушений в торговых центрах не было. Под тяжестью снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта. Пострадавших нет. Все эвакуированы", - передает агентство ТАСС слова представителя главка.

По последней информации, из-за утечки воздуха идет сдувание конструкции, людей внутри нет.

Ранее в МЧС сообщали о проведении спасательных работ на месте ЧП в Щелково и возможном нахождении людей.