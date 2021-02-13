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Рубрика: Власть

Пробки в Москве субботним утром достигли 9 баллов

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Из-за снегопада ситуация на дорогах Москвы продолжает оставаться тяжелой. По данным на 6 утра, пробки достигли 9 баллов из10 возможных. Загруженность основных транспортных магистралей в режиме реального времени оценивает сервис "Яндекс.Пробки"

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Лучше всего дело обстоит в центре города, а вот на МКАД сразу несколько участков окрашены в ярко-красный цвет. Наиболее проблемные места - в районе развязок с Волгоградским проспектом и Можайским шоссе (внешняя сторона), участок между Варшавским шоссе и Ленинградским проспектом, а также дороги около Химок и Дмитровского района. Кроме того, пробка на Варшавском шоссе в сторону области. Плотное движение на Третьем транспортном кольце. На 21 километре Калужского шоссе в сторону центра затруднен проезд фур, сообщает РИА Новости со ссылкой дептранс столицы. Движение в сторону центра перекрыто.

Напомним, 12 февраля в Москве выпало рекордное количество снега. К шести вечера синоптики зафиксировали 9 миллиметров осадков (25 процентов месячной нормы). В субботу осадки продолжатся. Улучшится погода в воскресенье.

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