Пробки в Москве субботним утром достигли 9 баллов

Из-за снегопада ситуация на дорогах Москвы продолжает оставаться тяжелой. По данным на 6 утра, пробки достигли 9 баллов из10 возможных. Загруженность основных транспортных магистралей в режиме реального времени оценивает сервис "Яндекс.Пробки"

Лучше всего дело обстоит в центре города, а вот на МКАД сразу несколько участков окрашены в ярко-красный цвет. Наиболее проблемные места - в районе развязок с Волгоградским проспектом и Можайским шоссе (внешняя сторона), участок между Варшавским шоссе и Ленинградским проспектом, а также дороги около Химок и Дмитровского района. Кроме того, пробка на Варшавском шоссе в сторону области. Плотное движение на Третьем транспортном кольце. На 21 километре Калужского шоссе в сторону центра затруднен проезд фур, сообщает РИА Новости со ссылкой дептранс столицы. Движение в сторону центра перекрыто.

Напомним, 12 февраля в Москве выпало рекордное количество снега. К шести вечера синоптики зафиксировали 9 миллиметров осадков (25 процентов месячной нормы). В субботу осадки продолжатся. Улучшится погода в воскресенье.