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12.02.2021 21:26
Рубрика: Экономика

Пик снегопада не пройден, его ожидают в столицу в субботу

Текст: Ирина Огилько

С начала снегопада в столице в среднем выпало 15 см снега. Однако наиболее сильные осадки, как ожидается, пройдут в субботу. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Фото: Администрация Брянска
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Городские службы работают в заданном режиме, непрерывно продолжая уборку города Для рабочих организованы полевые кухни и пункты обогрева. Для этого используются, в том числе, столовые при базах "Жилищник", социальных объектах районов и другие. Как рассказали "РГ" в ГБУ "Жилищник района Отрадное", для рабочих организованы смены по питанию и отдыху. Это позволяет проводить работу без перерывов. Снег вывозят на стационарные снегосплавные пункты. Их суммарная мощность - 550 тысяч кубометров в сутки.

При необходимости для оперативного вывоза снежных валов с улиц и дворовых территорий задействуют места временного складирования снега в промышленных зонах.

- Наибольшее количество осадков ожидается в субботу, выпасть сможет до 20 см снега, - рассказали в пресс-службе.

Москвичей просят по возможности отказаться от поездок на автомобиле во время непогоды. Весь городской транспорт работает в штатном режиме, выведены дополнительные 180 единиц наземного общественного транспорта.

Напомним, что в столице трафик потока составляет 9 баллов.

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