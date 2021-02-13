В Крыму из-за снегопада произошло ДТП с участием 32 машин

В Симферопольском районе на Московском шоссе, в районе поворота на поселок Гвардейское, произошло несколько ДТП, участниками которых в совокупности стали 32 автомобиля. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Причиной массового ДТП стали сложные погодные условия и снежный накат на асфальте. Некоторые легковушки от столкновения, или пытаясь уйти от удара, вылетели с проезжей части на обочину или даже за пределы дороги. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

В некоторых районах полуострова за последние сутки выпало более 50 сантиметров снега. Много ДТП фиксируется на всех основных дорогах полуострова - на "Тавриде" Керчь-Симферополь, на дороге Симферополь - Ялта. Служба автодорог РК уточняет, что в очистке трасс полуострова от снега задействованы 82 машины и 125 человек. Особое внимание уделяется Ангарскому и Грушевскому перевалам, а также опасным участкам: поворотам, подъемам, путепроводам и мостам.

Госавтоинспекция в условиях продолжающегося снегопада призывает водителей обязательно соблюдать скоростной режим, а также дистанцию и боковой интервал между автомобилями. Не стоит совершать рискованные маневры на дорогах.