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Рубрика: Спорт

Роналду первым в мире собрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, кому удалось достигнуть отметки в 500 миллионов подписчиков в социальных сетях. Как сообщает Bleacher Report, на Роналду подписаны 261 млн пользователей в Instagram, 148 млн - в Facebook и 91 млн - в Twitter.

Фото: Fabio FERRARI/AFP
Роналду признан лучшим футболистом столетия

Португалец с 2018 года выступает за туринский "Ювентус". До этого он защищал цвета мадридского "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Спортинга". В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году, на клубном уровне пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду

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