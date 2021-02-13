Роналду первым в мире собрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, кому удалось достигнуть отметки в 500 миллионов подписчиков в социальных сетях. Как сообщает Bleacher Report, на Роналду подписаны 261 млн пользователей в Instagram, 148 млн - в Facebook и 91 млн - в Twitter.

Cristiano Ronaldo has become the first person to hit 500 million followers across social media 🤯 @brfootball pic.twitter.com/Xb4yHSugtk — Bleacher Report (@BleacherReport) February 12, 2021

Португалец с 2018 года выступает за туринский "Ювентус". До этого он защищал цвета мадридского "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Спортинга". В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году, на клубном уровне пять раз становился победителем Лиги чемпионов.