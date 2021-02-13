Старые проблемы "Шнивы" в новой Lada Niva Travel: чего ждать покупателям

Итак, машина представлена, цены объявлены, а первые экземпляры даже выданы клиентам. На улицы городов выезжает новая Lada Niva Travel, в бытность носившая "фамилию" уже бывшего американского "мужа". Отечественные специалисты немолодой модели сделали основательную "подтяжку лица" и снабдили набор разнообразных опций. А вот техника практически вся осталась прежней. А это значит, что у владельцев есть все шансы столкнуться с букетом застарелых проблем. Тезисно вспоминаем, чего ожидать от вазовской новинки.

1.Все тот же двигатель

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Увы и ах, как ни жаловались покупатели на маломощный мотор 1.7 (80 л.с.), другого на "Ниве" нет и с вероятностью 99% уже не будет - менять силовой агрегат слишком дорого.

Многократно модернизированный мотор ВАЗ-21213 имеет жалкие для внедорожника 127 Нм крутящего момента в очень узком диапазоне оборотов. А это значит, что двигатель почти всегда работает в перегрузе, что особенно касается бездорожья, где "Нива" способна передвигаться по сути только с включенной понижающей передачей.

В техническом плане, кстати, безостановочно дорабатываемый АвтоВАЗом двигатель достаточно вынослив и, главное, дешев в ремонте, способен выдержать около 200 тыс.км в заботливых руках. Внимание нужно обращать на цепь ГРМ, которая прославилась непредсказуемым ресурсом, и на склонность к перегреву из-за плавающего качества компонентов системы охлаждения. Притча во языцех - лопающиеся расширительные бачки. Неизвестно, поднял ли поставщик АвтоВАЗа их качество, но по виду Niva Travel они не изменились.

2.Все та же трансмиссия

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Собственно, узлы трансмиссии тоже не изменились. Любителям бездорожья (а для чего еще покупать "Ниву"?) сразу стоит записать в расходники сцепление, так как на маломощном моторе жечь его придется постоянно.

Узлы коробки передач и раздатки славились сопливостью и гулом. Сальники завод последние годы выпуска ставил модернизированные, но следить за уровнем смазки в системе все равно придется постоянно.

3.Ступичные подшипники остались старые

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Еще один расходный элемент "Нивы" - ступичные подшипники, ресурс которых всегда стремился к минимуму. Увы, и эту деталь на заводе менять не стали, а значит владельцев Lada Niva Travel ждет "колхозинг", то есть подбор подходящих импортных компонентов, поскольку оригинальные и в новом состоянии долго не живут. До кучи, с большой вероятностью потребует внимания и подшипник полуоси.

4.Электрика в зоне риска

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Еще один распространенный список проблем может подкинуть электросистема. С учетом условий эксплуатации внедорожника в зоне риска в общем-то всё: от блока управления двигателем, генератора и диодного моста до проводки стеклоподъемников, контактов щитка приборов и перегорающих предохранителей.

В каком-то смысле радует тот момент, что с каждым новым обновлением в "Ниве" появляется все больше импортных комплектующих. Так, если блок ABS от Bosch был и раньше, то насос гидроусилителя от этой же немецкой компании и даже китайский насос отечественного кондиционера могут прослужить заметно дольше.

5.Кузов оцинковали

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Что на АвтоВАЗе решили победить, так это склонность "Нивы" к коррозии. Отныне двери и крылья машины имеют одностороннюю оцинковку, а пороги и днище вдоль порогов - двустороннюю. О том, насколько этого хватит, можно будет судить через несколько лет эксплуатации, но есть основания полагать, что живучесть металла явно увеличится.

Правда, судя по всему, владельцев "Нив" ждет традиционная процедура подтяжки креплений провисающих дверей, что, главным образом, касается багажной, с висящей на ней запаской.

Выводы

Греха таить нечего: полноценная модернизация бывшей "Шнивы" - неподъемная финансовая ноша в первую очередь для потенциальных покупателей. Цена машины после рестайлинга и так поднялась в топ-комплектации до 905 000 рублей, а это значит, что устранение всех технических "косяков" сделало бы внедорожник неконкурентоспособным. Так что, расслабляться и выбрасывать гаечный ключ реальным покупателям Lada Niva Travel точно не стоит.