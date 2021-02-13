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13.02.2021 17:40
Рубрика: Культура

Татьяна Пилецкая: С удовольствием снялась в фильме Ренаты Литвиновой

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В прокат вышел фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Главу клана, владеющего Северными полями, когда "царил великий матриархат", Вечную Алису, сыграла народная артистка России Татьяна Пилецкая, легенда советского кинематографа, прима Театра-фестиваля "Балтийский дом".

Татьяна Львовна, вы единственная петербургская актриса в этой картине. Как произошло ваше знакомство с режиссером?

Татьяна Пилецкая: Я люблю кино и всегда с удовольствием принимаю предложения, если это интересная роль. Мне позвонила ассистент режиссера Литвиновой, сказала, что Рената приехала в Петербург и хотела бы встретиться со мной. Я удивилась (меня еще помнят в кино!) и с удовольствием согласилась на эту встречу. Фильмов, снятых Ренатой, не видела, но, конечно, слышала о ней. Рената рассказала, какой фильм хочет снять, какую роль мне предложит. Я заинтересовалась и в конце встречи спросила ее, кого еще она будет пробовать на эту роль, на что она ответила: "После встречи с вами - никого".

Вскоре меня пригласили в Москву. Сразу попала в павильон, не было проб, сразу костюм, прическа. Московские актеры. И мы начали работать.

Вы работали со многими режиссерами, разные подходы видели. Что скажете о методе Литвиновой?

Фото: kinopoisk.ru
В прокат выходит новый фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер"

Татьяна Пилецкая: У меня более 50 картин, и мне было любопытно, каким режиссером окажется Рената Литвинова. Я увидела очень крепкого, понимающего режиссера, который знает, что хочет от актера. Правда, я не видела результата, ни одного снятого кадра. Раньше снимали на пленку, а сейчас по-другому: сняли и смотрят в соседней комнате, что получилось. Я не люблю на себя смотреть, поэтому не ходила к монитору, не смотрела, только по лицам моих партнеров и Ренаты догадывалась. И слышала: "Хорошо" или "Не получилось. Переснимаем".

Работа было интересной, хотя и напряженной. Утром я приезжала на съемочную площадку, а вечером уезжала в Петербург - у меня же спектакли в театре.

Татьяна Пилецкая: Я рада, что познакомилась с Ренатой. Она сыграла мою дочь Маргариту. Хорошая актриса, хороший режиссер, умная женщина. И дай Бог ей успеха в дальнейшем.

Как вы оцениваете молодежь, с которой снимались?

Татьяна Пилецкая: Замечательные артисты. У меня были диалоги с дочкой Ренаты - Ульяной. Могу сказать, что она очень хорошенькая и с ролью справилась прекрасно.

Где снимали? Где эта усадьба (поместье, замок, старинный особняк), в которой разворачивается действие?

Татьяна Пилецкая: Да, изумительные интерьеры, красота! Но это был громадный павильон, где построены декорации. Туда привезли оленя, у него были такие испуганные глаза! Я погладила его.

Великолепными костюмами и украшениями вас не удивить - и в театре, и в кино - сколько их у вас было! И сейчас на сцену выходите, роскошно одетая.

Татьяна Пилецкая: Это так. Но тем не менее в фильме "Северный ветер" были королевские костюмы. Меня одевали, гримировали, делали прическу - что-то невероятное надевали на голову, я с удивлением смотрела на себя и слышала от Ренаты: "Так надо. Алиса - хозяин клана. Очень хорошо, красиво".

Вы уже посмотрели фильм?

Фото: кадр из фильма "Дочь рыбака"
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Татьяна Пилецкая: Да. Меня пригласили на премьеру в Москву. Я сидела в зале со зрителями, не знала, что увижу. Смонтирован двухчасовой фильм для кинотеатров. Моих сцен там оказалось немного. Я расстроилась. После позвонила Ренате, спросила, где же мои монологи, мои чудесные сцены? Она сказала, что готовит пятисерийный телевизионный вариант, там все будет.

Картина очень интересная. Думаю, что каждый найдет что-то для себя.

Вы всегда были против сцен, где вас вывозили бы в кресле-каталке, а здесь в начале фильма вас везут в зал на кресле (правда, кто-то сравнил это с королевским троном).

Татьяна Пилецкая: (Смеется). Слава богу, что сравнили не с инвалидной коляской. Думаю, в последнее время смотрят на мой год рождения и предлагают такие сцены. Ничего не поделаешь. У меня и в спектакле сейчас есть такой выход. А я еще могу ходить. И танцую в "Ма-Мурэ"!

Ваша Алиса в фильме, произнося тост, говорит: "Самое важное в жизни - работа и любовь, но почему-то всегда побеждает работа". Согласны с этим?

Татьяна Пилецкая: Пожалуй, скажу так: я счастлива, что у меня были и любовь, и работа. А сейчас, конечно, только работа, которая спасает меня от печали - мой муж Боренька (Борис Агешин, заслуженный артист России, классик российской пантомимы. - "РГ") ушел из жизни в 2018 году.

Тем временем

Татьяна Пилецкую можно увидеть в спектаклях Театра-фестиваля "Балтийский дом": "Деревья умирают стоя", "Ма-Мурэ", "Семья в подарок". В Театре имени Андрея Миронова - "Баба Шанель".

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