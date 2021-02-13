Twitter разблокировал аккаунт российской делегации в Вене

Компания Twitter без объяснений разблокировала аккаунт делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене, сообщил РИА Новости глава российской делегации Константин Гаврилов.

По его словам, Twitter 12 февраля заблокировал аккаунт делегации. По всей вероятности, это связано с недавними постами делегации о НАТО и военных доктринах в рамках семинара ОБСЕ высокого уровня. Делегация обратится по этом поводу к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид.

"Аккаунт разблокировали. Однако подписчики не смогли ознакомиться с позицией российской стороны по военно-политическим аспектам. К счастью, контент сохранился", - пояснил Гаврилов.

Москва направила в Twitter запрос по поводу инцидента, информировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Надеемся, что заморозка аккаунта в Twitter делегации России в Вене была лишь технической проблемой", - подчеркнула дипломат.