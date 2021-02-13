В Москве к 10 утра пробки достигли 9 баллов

Из-за продолжающегося в Москве снегопада движение на дорогах затруднено. По данным "Яндекс. Карты", загрузка столичных трасс составляет 9 баллов.

По данным департамента транспорта Москвы, основные заторы образовались на МКАДе: все эстакады и съезды стоят. Связано это с буксующими грузовиками. Помогает им выбраться из снежного плена 71 тягач. Также стоит шоссе Энтузиастов в районе ТТК, Варшавское шоссе в районе Тульской, проспект Андропова.

Напомним, что убирают снег в круглосуточном режиме более 13 тысяч единиц техники и более 60 тысяч дворников.

Кстати, по прогнозам метеорологов, завершиться снегопад сможет до конца субботы. Выпадет, как ожидается, еще порядка 15- 20 см снега.