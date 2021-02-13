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Рубрика: В мире

В США начали процедуру закрытия тюрьмы Гуантанамо

Документ о ликвидации военной тюрьмы Гуантанамо может быть подписан президентом США Джо Байденом в самое ближайшее время. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что пока специалисты находятся на стадии изучения вопроса.

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"Это многоуровневая задача со множеством факторов. Важно гарантировать, чтобы мы обеспечили нашу национальную безопасность в вопросе дальнейшей судьбы задержанных", - заявил помощник министра обороны США Джон Кирби. Он напомнил, что ранее Соединенные Штаты уже передавали заключенных другим странам, и некоторые из них вскоре оказывались на свободе.

Спецтюрьма находится на Кубе на территории военно-морской базы, арендуемой американцами с 1903 года. В это пенитенциарное заведение направляют особо опасных преступников - в частности, террористов.

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