Вице-президент Венесуэлы поблагодарила РФ за "Спутник V"

Исполнительный вице- президент Венесуэлы Дельси Родригес высказала слова благодарности России за прибывшую сегодня в страну первую партию вакцины "Спутник V". Напомним, что самолет венесуэльской государственной авиакомпании Conviasa доставил первую партию вакцины в аэропорт Каракаса.

"Я хочу от имени президента Николаса Мадуро поблагодарить президента России Владимира Путина, его правительство, его народ, а также посла РФ в Венесуэле за все усилия и сотрудничество, благодаря которым этот день стал реальностью", - передает ТАСС слова Родригес.

Напомним, что в октябре 2 тысячи венесуэльских добровольцев приняли участие в третьей фазы клинических испытаний вакцины. Среди них был сын главы государства Николас Мадуро Герра.