Восстановленное молоко вернется на полки магазинов

Для восстановленного молока характерен легкий привкус кипячения. Допускается сладковатый привкус и недостаточно выраженный вкус и запах. Для обезжиренного восстановительного молока возможен синеватый оттенок, для стерилизованного - светло-кремовый оттенок, для обогащенного молока - в зависимости от цвета компонента, используемого для обогащения. Консистенция восстановленного молока - однородная, нетягучая, непрозрачная жидкость. Восстановленное молоко может быть использовано при производстве кисломолочной продукции, детских молочных смесей, кондитерских, мясных и хлебобулочных изделий.

До этого на протяжении 13 лет высушенное, а потом разбавленное водой молоко называлось молочным напитком. Но потребители считали его ненатуральным продуктом, поэтому спросом оно не пользовалось. Между тем, некоторые участники рынка настаивали: восстановленное молоко - такое же натуральное и не хуже питьевого. В 2013 г. восстановленное молоко было почти "реабилитировано": такое определение появилось в техрегламенте. Но требования к нему не прописали. И поскольку было непонятно, какими характеристиками оно должно обладать, восстановленное молоко по-прежнему называли молочным напитком.

Изменения в техрегламент позволят производителям восстановленного молока идентифицировать его, фасовать в потребительскую упаковку и продавать как восстановленное молоко.