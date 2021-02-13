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Рубрика: Общество

Врач: Коронавирус SARS-CoV-2 останется с нами надолго

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Коронавирус SARS-CoV-2 останется с человечеством надолго. Такое мнение высказал глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон. Он уверен, что вирус хорошо адаптировался к человеку, и мы должны быть готовы к тому, что COVID-19 останется с нами, пишет РИА Новости.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Еще в сентябре прошлого года Роспотребнадзор сообщил, что летальность от коронавируса за пять месяцев снизилась на четыре процента, а скорость распространения инфекции увеличилась. "Будет продолжаться интеграция SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ", - предположили специалисты ведомства. "О том, что коронавирус быстро уйдет или исчезнет, можно забыть", - заявил австрийский иммунолог и генетик Йозеф Пеннингер.

Такого же мнения придерживается и Мелита Вуйнович - представитель Всемирной организации здравоохранения в России. "Вирус постепенно адаптируется к человеческой популяции и становится "привычной" сезонной респираторной инфекцией. Возможно, в скором будущем мы узнаем, почему так происходит с одними возбудителями и не происходит с другими", - сказала она в интервью "Российской газете".

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