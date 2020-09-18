Роспотребнадзор: коронавирус может стать сезонным заболеванием

Летальность от коронавируса в мире за пять месяцев снизилась на 4 процента - с 7,2% до 3,2%. В то же время скорость распространения инфекции увеличилась. Это говорит об адаптации вируса к человеческой популяции. И велика вероятность, что SARS-CoV-2 станет сезонным, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"Снижение летальности в глобальном масштабе может отражать не только прогресс в методах лечения, но и ослабление вирулентных свойств. То есть будет продолжаться интеграция SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ", - предположили специалисты ведомства, проанализировав данные за полгода.

Согласно последним данным, в мире уже 30 миллионов человек заразились коронавирусом. И это только выявленные случаи. Реальная цифра может быть в 10 раз больше. Такое мнение высказал австрийский иммунолог и генетик Йозеф Пеннингер, который много лет исследует коронавирусы. "Мы еще даже не достигли пика глобальной вспышки коронавируса. О том, что коронавирус быстро уйдет или исчезнет, можно забыть", - подчеркнул он.