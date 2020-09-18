Более 30 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Число заболевших новым типом коронавируса в мире превысило отметку в 30 миллионов человек (30 003 378). Эти данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

"Чаще всего положительный тест на COVID-19 получают жители США - здесь заболели уже свыше шести миллионов человек (6 664 021). На втором месте Индия, в которой инфицировано более пяти миллионов жителей (5 118 253). На третьем - Бразилия, в которой заражены свыше четырех миллионов человек (4 419 083)", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ранее глава ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса. При этом длительные последствия вызываемого вирусом SARS-CoV-2 заболевания, по словам Тедроса Аданома Гебреиесуса, остаются неизвестными. Это относится, в частности, к переболевшим детям и подросткам. Он отметил, что требуется больше исследований в отношении факторов, которые усиливают риск тяжелых случаев COVID-19 и случаев смерти среди молодежи.

Напомним, вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. В начале марта ВОЗ признала ее пандемией.