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Рубрика: В мире

ВОЗ: В мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Гендиректор ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса. При этом некоторых ученых могут отделять считанные месяцы от успеха, говорится в статье Тедроса Аданома Гебреиесуса, которую публикует газета Washington Post.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
ВОЗ: Мир вступил в новую фазу пандемии

"Разработка вакцины началась сразу же, как только появилась информация о вирусе. Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это, поскольку большинство людей по-прежнему подвержены инфекции", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. В начале марта ВОЗ признала ее пандемией. В мире зафиксировано уже свыше 10,5 тысяч случаев заражения COVID-19.

В России сейчас идут клинические испытания вакцины от вируса SARS-CoV-2. Их их проводит Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Завершить эксперимент эксперты рассчитывают к концу июля.

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