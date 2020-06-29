Медики сообщили о самочувствии испытателей вакцины от COVID-19

Эмоциональное состояние на подъеме, негативных последствий для здоровья не выявлено. Врачи рассказали о ходе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.

"Каких-либо нежелательных явлений от введения вакцины на данный момент не отмечено. Все добровольцы проходят регулярный медосмотр. Наблюдаем за температурой, давлением, пульсом, частотой дыхания - все в пределах в пределах нормы", - цитирует анестезиолога-реаниматолога филиала госпиталя имени Бурденко Олега Чихляева газета "Красная звезда".

В перспективе участников эксперимента проверят на наличие иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2, будут взяты также общие клинические и биохимические анализы их крови. Завершить исследования эксперты рассчитывают до конца июля. Напомним, их проводит Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.