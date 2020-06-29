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Рубрика: Общество

Медики сообщили о самочувствии испытателей вакцины от COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эмоциональное состояние на подъеме, негативных последствий для здоровья не выявлено. Врачи рассказали о ходе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.

Фото: iStock
После вакцинации от COVID-19 добровольцы рассказали о своем самочувствии

"Каких-либо нежелательных явлений от введения вакцины на данный момент не отмечено. Все добровольцы проходят регулярный медосмотр. Наблюдаем за температурой, давлением, пульсом, частотой дыхания - все в пределах в пределах нормы", - цитирует анестезиолога-реаниматолога филиала госпиталя имени Бурденко Олега Чихляева газета "Красная звезда".

В перспективе участников эксперимента проверят на наличие иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2, будут взяты также общие клинические и биохимические анализы их крови. Завершить исследования эксперты рассчитывают до конца июля. Напомним, их проводит Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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